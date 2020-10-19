В Ярославской области из-за COVID-19 увеличат каникулы в школах

Осенние каникулы в школах Ярославской области увеличат с одной до двух недель из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.

«Одно из самых главных условий успеха в борьбе с вирусом — разобщение людей… Поэтому приняли решение увеличить каникулы для школьников до двух недель», — цитирует Миронова пресс-служба регионального правительства.

По его словам, сделать такой шаг необходимо для снижения роста заболеваемости.

Он добавил, что ранее были даны рекомендации работодателям перевести до 30% сотрудников на удалёнку.

«Теперь будем проводить мониторинг ситуации. Цифры ковидной статистики свидетельствуют о том, что нам необходимо более жёстко соблюдать требования Роспотребнадзора в местах массового пребывания людей ради их безопасности», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в 34 классах школ Ярославской области было введено дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно информации на 19 октября, в России за сутки выявили 15 982 случая заболевания коронавирусом. Из них в Ярославской области — 104.