В Ярославской области из-за COVID-19 увеличат каникулы в школах

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Осенние каникулы в школах Ярославской области увеличат с одной до двух недель из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом заявил губернатор региона Дмитрий Миронов.
В Ярославской области из-за COVID-19 увеличат каникулы в школах
  • АГН «Москва»
  • © Сергей Ведяшкин

«Одно из самых главных условий успеха в борьбе с вирусом — разобщение людей… Поэтому приняли решение увеличить каникулы для школьников до двух недель», — цитирует Миронова пресс-служба регионального правительства.

По его словам, сделать такой шаг необходимо для снижения роста заболеваемости.

Он добавил, что ранее были даны рекомендации работодателям перевести до 30% сотрудников на удалёнку.

«Теперь будем проводить мониторинг ситуации. Цифры ковидной статистики свидетельствуют о том, что нам необходимо более жёстко соблюдать требования Роспотребнадзора в местах массового пребывания людей ради их безопасности», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что в 34 классах школ Ярославской области было введено дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

Согласно информации на 19 октября, в России за сутки выявили 15 982 случая заболевания коронавирусом. Из них в Ярославской области — 104. 

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