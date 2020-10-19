В Ярославской области из-за COVID-19 увеличат каникулы в школах
- АГН «Москва»
- © Сергей Ведяшкин
«Одно из самых главных условий успеха в борьбе с вирусом — разобщение людей… Поэтому приняли решение увеличить каникулы для школьников до двух недель», — цитирует Миронова пресс-служба регионального правительства.
По его словам, сделать такой шаг необходимо для снижения роста заболеваемости.
Он добавил, что ранее были даны рекомендации работодателям перевести до 30% сотрудников на удалёнку.
«Теперь будем проводить мониторинг ситуации. Цифры ковидной статистики свидетельствуют о том, что нам необходимо более жёстко соблюдать требования Роспотребнадзора в местах массового пребывания людей ради их безопасности», — подчеркнул он.
Ранее сообщалось, что в 34 классах школ Ярославской области было введено дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.
Согласно информации на 19 октября, в России за сутки выявили 15 982 случая заболевания коронавирусом. Из них в Ярославской области — 104.