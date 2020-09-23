Почти 35 школьных классов закрыли на карантин в Ярославской области
- РИА Новости
«В настоящий момент на карантин по коронавирусу закрыто 34 класса в школах Ярославля, Рыбинска, Ростовского, Некоузского, Переславского и Пошехонского районов», — цитирует ТАСС Департамент образования региона.
Отмечается, что заболевание коронавирусом было выявлено у 40 детей и 18 учителей.
Также на карантин ушли четыре группы детских садов Ярославля.
Ранее стало известно, что в Адыгее по состоянию на 22 сентября 1090 школьников перевели на дистанционное обучение из-за заболевших коронавирусом учителей или учеников.