Почти 35 школьных классов закрыли на карантин в Ярославской области

В 34 классах школ в Ярославской области было введено дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

«В настоящий момент на карантин по коронавирусу закрыто 34 класса в школах Ярославля, Рыбинска, Ростовского, Некоузского, Переславского и Пошехонского районов», — цитирует ТАСС Департамент образования региона.

Отмечается, что заболевание коронавирусом было выявлено у 40 детей и 18 учителей.

Также на карантин ушли четыре группы детских садов Ярославля.

Ранее стало известно, что в Адыгее по состоянию на 22 сентября 1090 школьников перевели на дистанционное обучение из-за заболевших коронавирусом учителей или учеников.