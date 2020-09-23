Почти 35 школьных классов закрыли на карантин в Ярославской области

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В 34 классах школ в Ярославской области было введено дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.
Почти 35 школьных классов закрыли на карантин в Ярославской области
  • РИА Новости

«В настоящий момент на карантин по коронавирусу закрыто 34 класса в школах Ярославля, Рыбинска, Ростовского, Некоузского, Переславского и Пошехонского районов», — цитирует ТАСС Департамент образования региона.

Отмечается, что заболевание коронавирусом было выявлено у 40 детей и 18 учителей.

Также на карантин ушли четыре группы детских садов Ярославля.

Ранее стало известно, что в Адыгее по состоянию на 22 сентября 1090 школьников перевели на дистанционное обучение из-за заболевших коронавирусом учителей или учеников.

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