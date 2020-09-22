В Адыгее на дистанционное обучение перевели более тысячи школьников

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В Адыгее по состоянию на 22 сентября 1090 школьников перевели на дистанционное обучение из-за заболевания коронавирусом учителей или учеников.
В Адыгее на дистанционное обучение перевели более тысячи школьников
  • РИА Новости

Речь идёт о 51 классе из 28 школ республики, информирует портал «Юга.ру».

«В настоящее время не наблюдается тенденции к ухудшению ситуации. Образовательный процесс идёт в штатном режиме», — сообщили в Министерстве образования и науки Адыгеи.

Помимо этого, в республике закрыт один детский сад в Теучежском районе, а также не работают четыре группы в четырёх детских садах Майкопа.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ОТР оценил перспективы дистанционного образования в школах.

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