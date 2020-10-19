Володин рассказал о планах Госдумы на ближайшую неделю

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о планах нижней палаты парламента на ближайшую неделю.
Володин рассказал о планах Госдумы на ближайшую неделю
  • © State Duma Russia
  • globallookpress.com

Об этом сообщают «Дни.ру».

В первом чтении будут рассмотрены пять законопроектов. В частности, это поправки в законы об уполномоченном по правам человека, о внешней разведке, а также изменения в отдельные законы о судебной системе.

«Ещё шесть законопроектов — проект закона о Госсовете и инициативы о приоритете Конституции России — включены в повестку Совета Государственной думы, с тем чтобы определить порядок их рассмотрения и направить для отзывов, предложений и замечаний в комитеты и фракции ГД, а также в Совет Федерации, правительство, Счётную и Общественную палаты и в регионы», — заявил Володин.

Ранее Володин прокомментировал законопроект о новом порядке формирования правительства.

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