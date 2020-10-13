Володин прокомментировал законопроект о новом порядке формирования правительства
- РИА Новости
Об этом сообщают «Дни.ру».
Как отметил Володин, документ направлен на формирование эффективной и единой системы публичной власти.
По его словам, депутаты также будут ответственны за решения, принимаемые совместно с кабмином.
«Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти — исполнительной и представительной», — сказал он.
Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о правительстве.