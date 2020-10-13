Володин прокомментировал законопроект о новом порядке формирования правительства

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал законопроект о правительстве, который направлен на реализацию новых положений Конституции России, одобренных на общероссийском голосовании.
Володин прокомментировал законопроект о новом порядке формирования правительства
  • РИА Новости

Об этом сообщают «Дни.ру».

Как отметил Володин, документ направлен на формирование эффективной и единой системы публичной власти.

По его словам, депутаты также будут ответственны за решения, принимаемые совместно с кабмином.

«Все эти изменения положительно скажутся на качестве власти — исполнительной и представительной», — сказал он.

Ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о правительстве.

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