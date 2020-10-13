Дума одобрила законопроект о новом порядке формирования правительства

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о правительстве, который направлен на реализацию новых положений Конституции России, одобренных на общероссийском голосовании. Об этом заявили в пресс-службе палаты парламента.

«Законопроектом устанавливается новый порядок назначения на должность членов правительства, предусматривающий усиление роли парламента», — говорится в сообщении.

Так, председатель правительства, его заместители и федеральные министры (кроме силового блока) назначаются главой государства после их утверждения Госдумой.

«Министры силового блока (Минобороны, МВД, МЧС, Минюст, МИД) назначаются на должность президентом после консультаций с Советом Федерации», — добавили в пресс-службе.

Кандидатура главы правительства выдвигается президентом, а кандидатуры вице-премьеров и министров — премьер-министром. Глава государства обязан их назначить, но вправе впоследствии отстранить любого из них.

Кроме того, устанавливается новый порядок снятия с должности. Например, президент может отправить в отставку премьера без роспуска правительства.

Ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам к Конституции, депутат Госдумы Павел Крашенинников рассказал о новациях в законах по изменениям в основной закон страны.