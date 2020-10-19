В Оренбургской области запустят единый номер 112

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В Оренбургской области запустят единый номер для вызова экстренных служб — 112.
В Оренбургской области запустят единый номер 112
  • © Максим Блинов
  • РИА Новости

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на региональное правительство.

«Необходимо в кратчайшие сроки скоординировать действия и определить задачи участников межведомственного информационного взаимодействия. Завершить мероприятия по интеграции ведомственных информационных систем с Системой-112, монтажные и пусконаладочные работы», — заявил первый вице-губернатор Сергей Балыкин на совещании межведомственной рабочей группы.

По его словам, также необходимо провести предварительные испытания и обучение персонала.

К настоящему времени уже выполнены монтажные работы для запуска системы. Проходят пусконаладочные мероприятия.

Ранее телеканал «360» сообщал, что новыми аппаратами для малоинвазивных операций оснастят 40 больниц Московской области.

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