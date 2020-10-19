В Госдуме прокомментировали выделение ещё 35 млрд рублей на поддержку безработных

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Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала решение правительства России выделить дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных.
В Госдуме прокомментировали выделение ещё 35 млрд рублей на поддержку безработных
  • РИА Новости

«Это будет не просто очередная помощь, очередное пособие, а это будет помощь, нацеленная на восстановление работоспособности. Я имею в виду направление этих средств на организацию собственного дела, небольшого бизнеса, приобретение подсобного хозяйства, получение дополнительной специальности», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, это возможность выхода из ситуации, когда человек только получает пособие по безработице.

Бессараб также выразила надежду, что это в том числе занятость на общественно полезных работах, которая позволяет не только получать пособие по безработице, но и без прерывания его получения дополнительно где-то подрабатывать.

«Ну и конечно, это переподготовка, профобучение и повышение квалификации для того, чтобы безработные граждане были востребованы на рынке труда», — добавила она.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство России выделит дополнительно 35 млрд рублей на поддержку безработных.

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко в беседе с Inforeactor прокомментировал предложение ввести пособия по временной нетрудоспособности для родителей школьников до 14 лет, отправленных на внеплановые каникулы из-за пандемии.

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