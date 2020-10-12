Онищенко прокомментировал предложение о пособиях для родителей школьников на каникулах

Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал предложение ввести пособия по временной нетрудоспособности для родителей школьников до 14 лет, отправленных на внеплановые каникулы из-за пандемии.

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что следует обеспечить семьи с детьми качественными продуктовыми наборами.

«Поскольку у государства есть обязательство кормить детей, то нам нужен инструмент, который бы давал право школам выдавать адекватные по цене и качеству продуктовые наборы. Поскольку в школе детей в период каникул не кормят, значит, нужно выдать определённый паёк», — сказал Онищенко.

По его словам, необходим инструмент, чтобы дать детям возможность получить это питание в виде круп, полуфабрикатов и т.д.

В сентябре председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.