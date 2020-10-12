Онищенко прокомментировал предложение о пособиях для родителей школьников на каникулах

Короткая ссылка
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал предложение ввести пособия по временной нетрудоспособности для родителей школьников до 14 лет, отправленных на внеплановые каникулы из-за пандемии.
Онищенко прокомментировал предложение о пособиях для родителей школьников на каникулах
  • © cihatatceken
  • Gettyimages.ru

В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что следует обеспечить семьи с детьми качественными продуктовыми наборами.

«Поскольку у государства есть обязательство кормить детей, то нам нужен инструмент, который бы давал право школам выдавать адекватные по цене и качеству продуктовые наборы. Поскольку в школе детей в период каникул не кормят, значит, нужно выдать определённый паёк», — сказал Онищенко.

По его словам, необходим инструмент, чтобы дать детям возможность получить это питание в виде круп, полуфабрикатов и т.д.

В сентябре председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить