Онищенко прокомментировал предложение о пособиях для родителей школьников на каникулах
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В беседе с Inforeactor он выразил мнение, что следует обеспечить семьи с детьми качественными продуктовыми наборами.
«Поскольку у государства есть обязательство кормить детей, то нам нужен инструмент, который бы давал право школам выдавать адекватные по цене и качеству продуктовые наборы. Поскольку в школе детей в период каникул не кормят, значит, нужно выдать определённый паёк», — сказал Онищенко.
По его словам, необходим инструмент, чтобы дать детям возможность получить это питание в виде круп, полуфабрикатов и т.д.
В сентябре председатель комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор Валерий Рязанский в беседе с Nation News прокомментировал предложение Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) повысить пособие для безработных с детьми и применять эту меру на постоянной основе.