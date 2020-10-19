Учитель прокомментировал предложение ввести стандарт дистанционного урока

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Заслуженный учитель России кандидат психологических наук Александр Снегуров прокомментировал инициативу Института прогрессивного образования ввести в России стандарт проведения дистанционного урока.
Учитель прокомментировал предложение ввести стандарт дистанционного урока
  • РИА Новости

«У нас уже имеются апробированные стандарты проведения уроков. Дистанционное обучение лишь корректирует существующие традиционные нормы обучения», — заявил он в беседе со «Взглядом».

По его словам, коррекцию может провести сам педагог, без подключения каких-либо структур.

Как пояснил Снегуров, в первую очередь выполняется базовая программа по предмету, при которой все дети получают примерно одинаковый багаж знаний. Все известные нормативы должны присутствовать и в дистанционном уроке, пусть и в несколько изменённом виде.

«Что ещё можно существенного внести, кроме каких-то усовершенствований в саму трансляцию, я не представляю», — добавил эксперт.

Ранее Институт прогрессивного образования выступил с инициативой ввести в России стандарт проведения дистанционного урока. 

В институте также просят рассмотреть возможность минимизировать объём домашнего задания до часа для учащихся начальных классов, не более чем до двух часов в средних и до трёх часов в старших классах.

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин в беседе с НСН рассказал о перспективах дистанционного обучения.

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