В России за сутки от коронавируса выздоровели 65 военнослужащих

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За прошедшие сутки 65 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.
В России за сутки от коронавируса выздоровели 65 военнослужащих
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 65 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 12 584», — говорится в сообщении.

Уточняется, что с медицинского учёта по коронавирусу сняли 45 702 военнослужащих.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от COVID-19.

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