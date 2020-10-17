В России за сутки от коронавируса выздоровели 65 военнослужащих

За прошедшие сутки 65 российских военнослужащих выздоровели после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.

РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровели 65 военнослужащих. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 12 584», — говорится в сообщении. Уточняется, что с медицинского учёта по коронавирусу сняли 45 702 военнослужащих. Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от COVID-19.