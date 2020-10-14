В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных

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За прошедшие сутки 31 российских военнослужащий выздоровел после заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом говорится в информационном бюллетене Минобороны России.
В Минобороны рассказали о ситуации с коронавирусом среди военных
  • РИА Новости

«За прошедшие сутки в Вооружённых силах Российской Федерации после прохождения лечения выздоровел 31 военнослужащий. Общая численность выздоровевших в Вооружённых силах России (нарастающим итогом) увеличилась до 12 460», — цитирует заявление РИА Новости.

Уточняется, что общее число вылечившихся среди гражданского персонала, как заявляет ведомство, выросло до 1581.

Ранее глава российского оборонного ведомства Сергей Шойгу сообщил, что сделал прививку от COVID-19.

Инфекционист, вирусолог доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с НСН оценил ситуацию с COVID-19.

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