Мурашко оценил качество регистрируемых по ускоренной процедуре изделий
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«Качество проверялось напрямую в лабораториях, и лаборатории, которые выпускали изделия, — они непосредственно государственные лаборатории, сами контролируют качество», — приводит РИА Новости его слова.
Мурашко отметил, что прошедшие через процедуру выпуска медизделия «соответствуют требованиям безопасности и качества».
Ранее Мурашко заявил, что в стране нет проблем с лекарствами, необходимыми для борьбы с коронавирусной инфекцией.