Мурашко оценил качество регистрируемых по ускоренной процедуре изделий

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о высоком качестве медицинских изделий, регистрируемых в стране по ускоренной процедуре из-за коронавируса.

«Качество проверялось напрямую в лабораториях, и лаборатории, которые выпускали изделия, — они непосредственно государственные лаборатории, сами контролируют качество», — приводит РИА Новости его слова.

Мурашко отметил, что прошедшие через процедуру выпуска медизделия «соответствуют требованиям безопасности и качества».

Ранее Мурашко заявил, что в стране нет проблем с лекарствами, необходимыми для борьбы с коронавирусной инфекцией.