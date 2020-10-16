Мурашко оценил качество регистрируемых по ускоренной процедуре изделий

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил о высоком качестве медицинских изделий, регистрируемых в стране по ускоренной процедуре из-за коронавируса.
Мурашко оценил качество регистрируемых по ускоренной процедуре изделий
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы РФ

«Качество проверялось напрямую в лабораториях, и лаборатории, которые выпускали изделия, — они непосредственно государственные лаборатории, сами контролируют качество», — приводит РИА Новости его слова.

Мурашко отметил, что прошедшие через процедуру выпуска медизделия «соответствуют требованиям безопасности и качества».

Ранее Мурашко заявил, что в стране нет проблем с лекарствами, необходимыми для борьбы с коронавирусной инфекцией.

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