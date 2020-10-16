Росавиация уточнила дату возобновления авиасообщения с Кубой и Сербией

У российских авиакомпаний появилась возможность выполнять полёты в Сербию и на Кубу с 15 октября, уточнили в пресс-службе Росавиации.

Как передаёт ТАСС со ссылкой на ведомство, авиационные компании и власти иностранных государств уведомлены о возобновлении полётов с Сербией и Кубой с 15 октября, а с Японией — с 1 ноября.

Ранее оперативный штаб со ссылкой на распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина объявил о возобновлении авиасообщения с тремя странами. При этом конкретная дата была названа только для Японии.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в беседе с НСН высказал мнение, что с максимальными мерами предосторожности все эти направления будут востребованы туристами.