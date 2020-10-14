В РСТ оценили возобновление авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией

Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал сообщение о том, что Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.

«По Кубе в прошлом году, наряду с Доминиканой и Мексикой, рядом наших операторов ставились чартерные программы. И на регулярных рейсах вылетали группы. Из Латинской Америки это наиболее бюджетное направление. Поэтому не сразу, но будет востребовано», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, Сербия — это не только туризм, но и деловое, транзитное направление. В ситуации же с Японией всё зависит от того формата, по которому станут принимать приезжающих.

Как считает Барзыкин, с максимальными мерами предосторожности все три направления будут востребованы туристами.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.