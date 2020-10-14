В РСТ оценили возобновление авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией

Короткая ссылка
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал сообщение о том, что Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией.
В РСТ оценили возобновление авиасообщения с Сербией, Кубой и Японией
  • РИА Новости

«По Кубе в прошлом году, наряду с Доминиканой и Мексикой, рядом наших операторов ставились чартерные программы. И на регулярных рейсах вылетали группы. Из Латинской Америки это наиболее бюджетное направление. Поэтому не сразу, но будет востребовано», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, Сербия — это не только туризм, но и деловое, транзитное направление. В ситуации же с Японией всё зависит от того формата, по которому станут принимать приезжающих.

Как считает Барзыкин, с максимальными мерами предосторожности все три направления будут востребованы туристами.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России Дмитрий Горин в беседе с ФАН оценил перспективы второго этапа продаж туров с кешбэком.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить