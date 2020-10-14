Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Отмечается, что глава правительства России Михаил Мишустин с учётом решения оперштаба подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с указанными странами.

В том числе будут выполняться два рейса в неделю Москва — Белград, Москва — Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара. Также будут осуществляться рейсы Москва — Токио (два рейса в неделю) и Владивосток — Токио (один рейс в неделю).

Уточняется, что рейсы в Японию будут возобновлены с 1 ноября.

Ранее в Росавиации сообщили, что представители России и Ирана обсудили возможность возобновления авиасообщения между двумя странами.

В начале октября российские авиакомпании получили допуски на регулярные полёты в 24 страны по 169 направлениям. В Росавиации отметили, что компании смогут воспользоваться допусками при возобновлении авиасообщения.