Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией

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Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Россия возобновит авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией
  • РИА Новости

Отмечается, что глава правительства России Михаил Мишустин с учётом решения оперштаба подписал распоряжение о возобновлении на взаимной основе авиасообщения с указанными странами. 

В том числе будут выполняться два рейса в неделю Москва — Белград, Москва — Кайо-Коко и Москва — Санта-Клара. Также будут осуществляться рейсы Москва — Токио (два рейса в неделю) и Владивосток — Токио (один рейс в неделю). 

Уточняется, что рейсы в Японию будут возобновлены с 1 ноября.

Ранее в Росавиации сообщили, что представители России и Ирана обсудили возможность возобновления авиасообщения между двумя странами.

В начале октября российские авиакомпании получили допуски на регулярные полёты в 24 страны по 169 направлениям. В Росавиации отметили, что компании смогут воспользоваться допусками при возобновлении авиасообщения.

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