Росавиация расширила допуски по полётам за рубеж

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Российские авиакомпании получили допуски на регулярные полёты в 24 страны по 169 направлениям и смогут воспользоваться ими при возобновлении авиасообщения.
Росавиация расширила допуски по полётам за рубеж
  • РИА Новости

Об этом говорится в приказе, опубликованном Росавиацией.

Среди 24 стран есть как те, авиасообщение с которыми уже восстановлено, так и те, полёты в которые пока не разрешены. В соответствии с приказом Росавиации перевозчики получили допуски в следующие открытые для полётов страны: Белоруссия, Великобритания, Египет, Казахстан, Киргизия, Мальдивы, ОАЭ, Турция, Танзания.

Также получены допуски в следующие закрытые страны: Азербайджан, Армения, Германия, Греция, Израиль, Испания, Италия, Кипр, Китай, Мальта, Нидерланды, Саудовская Аравия, Туркмения, Чехия, Узбекистан.

В Росавиации отметили, что решение о выдаче данных допусков не является основанием или решением о возобновлении полётов по международным маршрутам.

«Допуск — это право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полётов», — уточнили там.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию в отрасли.

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