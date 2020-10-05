В РСТ прокомментировали ситуацию в туротрасли

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию в отрасли.

В беседе с Nation News он отметил, что на данный момент основное развитие пандемии происходит внутри страны.

«Вначале из Европы к нам действительно завезли вирусы, приходилось изолироваться. Сегодня, насколько мне известно, планов по закрытию границ нет... может быть только закрытие по направлениям, по группам въезжающих, например», — сказал Барзыкин.

Как добавил эксперт, Роспотребнадзор принимает меры, а органы управления и Росавиация их реализуют.

Ранее генеральный директор компании Planeta-top Элеонора Евдокимова в беседе с ФАН рассказала о зарубежных направлениях, доступных для россиян в октябре.