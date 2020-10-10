Россия и Иран обсудили возможность возобновления авиасообщения

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Представители России и Ирана обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами, а также вопрос расширения географии полётов после снятия карантинных ограничений.
Россия и Иран обсудили возможность возобновления авиасообщения
  • Pixabay

Как заявили в Росавиации, 9 октября встретились первый замминистра транспорта России Александр Нерадько с чрезвычайным с полномочным послом Ирана Каземом Джалали.

«Обсудили перспективы возобновления авиасообщения между Россией и Ираном, вопрос расширения географии полётов между странами после снятия карантинных ограничений, вопрос лётной годности воздушных судов и другие вопросы сотрудничества в области гражданской авиации», — уточнили в ведомстве.

Ранее правительство разрешило выполнять международные рейсы ещё из четырёх российских городов — Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска.

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