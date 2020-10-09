Правительство разрешило полёты за рубеж ещё из четырёх городов России

Короткая ссылка
Правительство разрешило выполнять международные рейсы ещё из четырёх российских городов: Самары, Владивостока, Грозного и Красноярска. Об этом сообщает пресс-служба Росавиации.
Правительство разрешило полёты за рубеж ещё из четырёх городов России
  • РИА Новости

«С 9 октября в перечень пунктов Российской Федерации, из которых возобновлено международное авиасообщение в ранее открытые пункты иностранных государств, включаются Самара, Владивосток, Грозный и Красноярск», — говорится в сообщении.

Ранее полёты за рубеж были возможны из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Казани, Калининграда и Новосибирска.

В сентябре Россия на взаимной основе возобновила авиасообщение с Казахстаном, Киргизией, Белоруссией и Южной Кореей. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить