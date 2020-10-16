Во Владимирской области не планируют переводить школы на дистанционное обучение

Короткая ссылка
Школы Владимирской области продолжат обучение в очном формате. Об этом на брифинге, посвящённом эпидемиологической ситуации в регионе, сообщила директор департамента образования Ольга Беляева.
Во Владимирской области не планируют переводить школы на дистанционное обучение
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт tv-mig.ru.

«Всего семь школ ушли на дистанционное обучение: школа в Вязниках, школа в Коврове, школа в Камешкове и четыре во Владимире... В свою очередь, мы подготовили дополнительные рекомендации о досрочных каникулах или об удалённом обучении», — заявила Беляева.

Она отметила, что принимаемые меры ведут к снижению количества закрытых на карантин школ и детских садов на территории области.

«На прошлой неделе были закрыты 18 образовательных учреждений. Сегодня таких 16. Пять школ были полностью закрыты на прошлой неделе, на этой неделе — четыре школы. Если говорить о детских садах, то на прошлой неделе по коронавирусной инфекции были закрыты девять групп в детских садах. На этой неделе — восемь», — рассказала Беляева.

Поскольку большинство заболевших в школах — педагоги, Беляева призвала родителей активнее вакцинировать детей от гриппа.

Депутат Госдумы Игорь Игошин прокомментировал такое решение областных властей, отметив, что сегодня ситуация с распространением коронавирусной инфекции на территории Владимирской области более спокойная, чем весной. Особого всплеска заболеваемости, в том числе в образовательных учреждениях, нет, поэтому дети могут продолжать обучение в обычном режиме.

Ранее URA.RU сообщало, что Пермский классический университет перешёл на дистанционное обучение из-за ситуации с пандемией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить