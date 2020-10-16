В Госдуме оценили решение сделать 31 декабря 2021 года выходным

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Анастасия Румянцева
Заместитель председателя комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Терентьев прокомментировал RT решение сделать 31 декабря 2021 года выходным днём.
В Госдуме оценили решение сделать 31 декабря 2021 года выходным
  • © Aleksey Ivanov/ TV Zvezda
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«Мне кажется, что, если правительство такое решение приняло и сочло, что это будет эффективной мерой для повышения производительности труда, наверное, это решение правильное. И граждане только воспримут это с воодушевлением — то, что перед новогодней ночью у них будет возможность отдохнуть и собраться с силами для встречи с новым годом», — подчеркнул Терентьев.

В свою очередь, член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин отметил в беседе с RT, что 31 декабря всё равно большинство полноценно не работают.

«То, что так получилось (выходные так совпали, что правительство объективно поставило день отдыха на 31 декабря), — это, безусловно, правильно. Но что ещё правильно — делать так и весь последующий период», — добавил парламентарий.

Ранее премьер России Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней, согласно которому 31 декабря в 2021 году будет нерабочим днём. 

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