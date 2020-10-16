Подмосковье направит дополнительные средства на помощь медикам

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Губернатор Московской области Андрей Воробьёв сообщил, что в регионе направляют дополнительные средства на помощь медикам.
Подмосковье направит дополнительные средства на помощь медикам
  • РИА Новости

Об этом информирует телеканал «360».

«Мы выделяем, безусловно, дополнительные средства на индивидуальную защиту и лекарства. Вся эта работа идёт в штатном режиме. Мы в очередной раз перераспределяем средства на борьбу с эпидемией», — сказал глава региона.

По его словам, в регионе делают всё, чтобы создавались дополнительные бригады медиков и приобретались автомобили, в том числе для неотложки.

Как отметил Воробьёв, существенную помощь с медиками оказывает Минобороны.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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