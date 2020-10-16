Подмосковье направит дополнительные средства на помощь медикам
- РИА Новости
Об этом информирует телеканал «360».
«Мы выделяем, безусловно, дополнительные средства на индивидуальную защиту и лекарства. Вся эта работа идёт в штатном режиме. Мы в очередной раз перераспределяем средства на борьбу с эпидемией», — сказал глава региона.
По его словам, в регионе делают всё, чтобы создавались дополнительные бригады медиков и приобретались автомобили, в том числе для неотложки.
Как отметил Воробьёв, существенную помощь с медиками оказывает Минобороны.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.