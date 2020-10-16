В Совфеде прокомментировали решение сделать 31 декабря 2021 года выходным

Представитель Челябинской области в Совете Федерации Маргарита Павлова прокомментировала решение сделать 31 декабря 2021 года выходным днём.

«Я отрицательно отношусь к этой инициативе. По сути, 31 декабря всегда было рабочим днём, хоть и с предпраздничной атмосферой. Всегда находятся дела, которые надо успеть завершить до конца года, и он для этого вполне подходит», — заявила она в беседе с URA.RU.

По её словам, выходных вполне достаточно и в январе.

Как отметила Павлова, многие и так устают от длинного отдыха.

Ранее член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб прокомментировала решение сделать 31 декабря 2021 года выходным днём.