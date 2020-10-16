В Госдуме прокомментировали решение сделать 31 декабря 2021 года выходным

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Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб прокомментировала решение сделать 31 декабря 2021 года выходным днём.
В Госдуме прокомментировали решение сделать 31 декабря 2021 года выходным
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

«Это общепринятое правило норм Трудового кодекса, согласно которому если праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на другой день», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила депутат, в Госдуме не рассматривали возможность сделать 31 декабря выходным на постоянной основе.

Бессараб также сказала, что де-факто 31 декабря для многих и так не является рабочим.

Ранее сообщалось, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.

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