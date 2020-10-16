В Госдуме прокомментировали решение сделать 31 декабря 2021 года выходным

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Светлана Бессараб прокомментировала решение сделать 31 декабря 2021 года выходным днём.

«Это общепринятое правило норм Трудового кодекса, согласно которому если праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на другой день», — заявила она в беседе с URA.RU.

Как отметила депутат, в Госдуме не рассматривали возможность сделать 31 декабря выходным на постоянной основе.

Бессараб также сказала, что де-факто 31 декабря для многих и так не является рабочим.

Ранее сообщалось, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.