В Госдуме прокомментировали решение сделать 31 декабря 2021 года выходным
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- РИА Новости
«Это общепринятое правило норм Трудового кодекса, согласно которому если праздничный день выпадает на выходной, то он переносится на другой день», — заявила она в беседе с URA.RU.
Как отметила депутат, в Госдуме не рассматривали возможность сделать 31 декабря выходным на постоянной основе.
Бессараб также сказала, что де-факто 31 декабря для многих и так не является рабочим.
Ранее сообщалось, что председатель правительства Михаил Мишустин подписал постановление о переносе выходных дней в 2021 году.