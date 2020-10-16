В Минпросвещения рассказали об эпидемиологической ситуации в школах

Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов рассказал об эпидемиологической ситуации в школах в России.

«На сегодняшний день ситуация управляема, каких-то серьезных опасений нет», — цитирует ТАСС Кравцова.

По данным оперативного штаба, за сутки в России зафиксировали 15 150 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 369 313.

Научный сотрудник Российского научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, эпидемиолог Олег Юрин в беседе с НСН оценил ситуацию с распространением коронавируса.