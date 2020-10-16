В Крыму подвели итоги программы «Земский доктор»
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные Министерства здравоохранения республики.
«С 2015 года по настоящее время в Крыму в программе «Земский доктор» приняли участие 242 медицинских работника. Из них 205 врачей, получивших единовременную компенсационную выплату в размере 1 млн рублей», — говорится в сообщении.
Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с Nation News оценил важность труда медсестёр и другого среднего медперсонала.