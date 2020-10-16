Минфин внёс в кабмин проект о продлении программы льготной ипотеки

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Министерство финансов России внесло в правительство проект постановления о продлении программы льготной ипотеки под 6,5% годовых до 1 июля 2021 года. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на сообщение ведомства.
Минфин внёс в кабмин проект о продлении программы льготной ипотеки
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

«Минфином... в соответствии с поручением президента Российской Федерации В.В. Путина, озвученным на совещании с членами правительства... 14 октября 2020 года, подготовлен и внесён в правительство... проект постановления о продлении программы льготной ипотеки на новостройки под 6,5% до 1 июля 2021 года», — указано в сообщении.

Также отмечается, что по состоянию на 12 октября заключено 224,4 тыс. кредитных договоров на 630,8 млрд рублей. 

В сообщении указывается, что «использовано около 70% запланированного лимита программы (900 млрд рублей)».

«Выдано 216,7 тыс. кредитов на 607,5 млрд рублей», — заявили в министерстве.

Ранее сообщалось, что Минфин разработал проект постановления, согласно которому предлагается продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 года.

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