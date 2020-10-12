Минфин предложил продлить программу льготной ипотеки под 6,5%

Министерство финансов России разработало проект постановления, согласно которому предлагается продлить программу льготной ипотеки под 6,5% до конца 2021 года.

Об этом говорится в разработанном ведомством проекте постановления.

«Проект постановления правительства Российской Федерации... подготовлен с целью распространения действия условий льготного ипотечного кредитования граждан Российской Федерации по ставке 6,5% годовых... на период до 31 декабря 2021 года», — цитирует документ РИА Новости.

Также в министерстве планируют увеличить объём выдачи кредитов в рамках программы ипотеки с 900 млрд рублей до 2,8 трлн рублей.

В августе глава института развития «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что число выданных ипотечных кредитов в стране по итогам года составит 1,2—1,3 млн.