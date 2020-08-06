В России в 2020 году выдадут до 1,3 млн ипотечных кредитов

Глава института развития «ДОМ.РФ» Виталий Мутко в ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что число выданных кредитов в стране по итогам года составит 1,2—1,3 млн.

Об этом информирует пресс-служба Кремля.

По его словам, спрос на ипотеку, упавший во время ограничений из-за коронавируса, уже восстановился.

В июне запросы на ипотечное кредитование увеличились на 29%, заявил Мутко.

«С учётом всех мер поддержки мы исходим из того, что где-то к концу года мы выйдем, может быть, уже на прежний практически уровень: 1,2—1,3 млн ипотечных кредитов», — сказал он.

Мутко добавил, что в рамках программы льготной ипотеки под 6,5% гражданами было подано до 400 тыс. заявок, «на 80 тыс. уже выплачено».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о снижении первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%.