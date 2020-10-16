Эксперт оценил перспективы пандемии COVID-19

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Главный научный сотрудник Института имени Гамалеи Анатолий Альтштейн оценил перспективы пандемии COVID-19.
Эксперт оценил перспективы пандемии COVID-19
  • © REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

«Мы можем выйти на плато до ноября. Однако это не означает скорый спад заболеваемости. Плато, начавшееся весной, тянулось до осени, когда значения начали подниматься, потому что осень — это более благоприятный сезон для распространения вируса», — цитирует эксперта «Газета.Ru».

По его словам, зима для COVID-19 — тоже «неплохой» сезон, поэтому нельзя сказать, что без проведения противоэпидемических мер начнётся спад.

Как считает Альтштейн, плато может продлиться всю зиму.

Вместе с тем он допустил, что если нынешние ограничения работают, то тенденция к уменьшению показателей может начаться и до Нового года.

Ранее интернет-газета «Утро.ру» сообщила, что за сутки коронавирус выявили у 15 150 человек в России.

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