В Москве возобновят дезинфекцию общественных мест

В Москве в октябре возобновится дезинфекция общественных пространств в связи с ухудшением санитарно-эпидемиологической обстановки.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на материалы пресс-службы мэра и правительства города.

В сообщении указывается, что дезинфицировать будут фасады зданий медицинских учреждений, подстанций скорой помощи, жилых и общественных зданий. Также будут обрабатываться остановки наземного транспорта и другие транспортные объекты, станции водоподготовки питьевой воды и очистки сточных вод и объекты по обращению с отходами.

Кроме того, санитарной обработке подлежат скамейки, поручни, урны в местах массового скопления людей, надземные и подземные переходы, детские и спортивные площадки.

Также отмечается, что дезинфекция будет проводиться возле вокзалов, аэропортов, станций метро.

В июне таксистов в Москве обязали дезинфицировать машину после каждого заказа.