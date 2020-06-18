Таксистов в Москве обязали дезинфицировать машину после каждого заказа
- РИА Новости
Согласно документу, перевозчики должны проводить дезинфекцию машин, на которых перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.
В соответствии с приказом, водителей обеспечат масками, перчатками и антисептиками, ежедневно они должны проводить мойку и дезинфекцию транспортных средств на специализированных пунктах.
Кроме того, перед выходом водителя на смену ему должны будут измерить температуру.
Ранее в столице возобновили работу службы каршеринга.