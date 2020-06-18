Таксистов в Москве обязали дезинфицировать машину после каждого заказа

Столичные операторы такси будут обязаны дезинфицировать машины после каждого заказа, следует из приказа Департамента транспорта Москвы.

Согласно документу, перевозчики должны проводить дезинфекцию машин, на которых перевозят пассажиров, после каждого выполненного заказа.

В соответствии с приказом, водителей обеспечат масками, перчатками и антисептиками, ежедневно они должны проводить мойку и дезинфекцию транспортных средств на специализированных пунктах.

Кроме того, перед выходом водителя на смену ему должны будут измерить температуру.

Ранее в столице возобновили работу службы каршеринга.