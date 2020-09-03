В Департаменте образования Москвы оценили ситуацию с голосованием
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- РИА Новости
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
«Здесь учебный процесс для ребят в эти дни незначительно скорректируют. В единый день голосования, в воскресенье, 13 сентября, будут задействованы 16 образовательных организаций. Так как это выходной день, то работа избирательных участков не скажется на учёбе детей», — уточнили в департаменте.
Там добавили, что после выборов специалисты проведут дезинфекцию всех помещений, и 14 сентября все здания школ станут работать по утверждённому расписанию.
Ранее сообщалось, что в ЦИК пообещали устроить выборы в сентябре без ущерба для учёбы.