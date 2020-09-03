В Департаменте образования Москвы оценили ситуацию с голосованием

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В Департаменте образования Москвы прокомментировали ситуацию с голосованием. Как отметили в ведомстве, 11 и 12 сентября оно состоится лишь в двух образовательных учреждениях.
В Департаменте образования Москвы оценили ситуацию с голосованием
  • © Евгений Биятов
  • РИА Новости

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

«Здесь учебный процесс для ребят в эти дни незначительно скорректируют. В единый день голосования, в воскресенье, 13 сентября, будут задействованы 16 образовательных организаций. Так как это выходной день, то работа избирательных участков не скажется на учёбе детей», — уточнили в департаменте.

Там добавили, что после выборов специалисты проведут дезинфекцию всех помещений, и 14 сентября все здания школ станут работать по утверждённому расписанию.

Ранее сообщалось, что в ЦИК пообещали устроить выборы в сентябре без ущерба для учёбы.

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