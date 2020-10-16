В Госдуме дали рекомендации по борьбе со стрессом во время пандемии

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Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич дал рекомендации по борьбе со стрессом во время пандемии.
В Госдуме дали рекомендации по борьбе со стрессом во время пандемии
  • РИА Новости

«На самом деле проблема не в стрессах, а в том, как мы на них реагируем. Так что этот вопрос я бы разделил на две составляющие. Первое. Людям, которые действительно склонны к психическим нарушениям или уже ими страдают, стоит обратиться к своему лечащему врачу», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Во-вторых, по словам депутата, нужно следовать нескольким простым правилам, например соблюдать распорядок дня, в том числе при дистанционной работе или на карантине.

Менделевич отметил и важность физических нагрузок.

«Режим питания должен соблюдаться, ни в коем случае нельзя переедать, а очень многие склонны к этому как раз во время стрессов. Также во время стрессовых ситуаций многие увлекаются алкоголем, это серьёзная ошибка», — сказал он.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с сайтом «Москва 24» дал рекомендации по ношению масок в кафе и ресторанах.

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