В Госдуме дали рекомендации по борьбе со стрессом во время пандемии

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич дал рекомендации по борьбе со стрессом во время пандемии.

«На самом деле проблема не в стрессах, а в том, как мы на них реагируем. Так что этот вопрос я бы разделил на две составляющие. Первое. Людям, которые действительно склонны к психическим нарушениям или уже ими страдают, стоит обратиться к своему лечащему врачу», — заявил он в беседе с «Парламентской газетой».

Во-вторых, по словам депутата, нужно следовать нескольким простым правилам, например соблюдать распорядок дня, в том числе при дистанционной работе или на карантине.

Менделевич отметил и важность физических нагрузок.

«Режим питания должен соблюдаться, ни в коем случае нельзя переедать, а очень многие склонны к этому как раз во время стрессов. Также во время стрессовых ситуаций многие увлекаются алкоголем, это серьёзная ошибка», — сказал он.

Ранее главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в беседе с сайтом «Москва 24» дал рекомендации по ношению масок в кафе и ресторанах.