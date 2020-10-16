Более 50% пациентов с коронавирусом в Москве не ездили на общественном транспорте

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В столичном оперштабе оценили число пассажиров общественного транспорта среди заболевших коронавирусной инфекцией в Москве с конца сентября.
Более 50% пациентов с коронавирусом в Москве не ездили на общественном транспорте
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Согласно представленным данным, в общественном транспорте ездили 42% заболевших коронавирусной инфекцией в этот период.

«Согласно анализу структуры заболевших с 29.09 по 13.10, большинство инфицированных — 58% — не пользовались общественным транспортом», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что число пассажиров в масках в общественном транспорте Москвы увеличилось до 96%, а на некоторых станциях метро — до 99%.

Эпидемиолог, доктор биологических наук Алексей Аграновский в беседе с URA.RU дал рекомендации на период пандемии COVID-19.

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