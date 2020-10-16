Власти Томска рассказали о заболеваемости коронавирусом среди медиков

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Замгубернатора по социальной политике Иван Деев сообщил, что порядка 120—130 сотрудников томских больниц из числа медицинского персонала в настоящее время инфицированы COVID-19.
Власти Томска рассказали о заболеваемости коронавирусом среди медиков
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает vtomske.ru.

За всё время работы с COVID-19 в Томской области коронавирусная инфекция выявлена у порядка 480 медицинских работников, они получили соответствующие социальные выплаты.

«Болеют и сотрудники скорой медицинской помощи, и областной клинической больницы, первой, шестой, десятой поликлиник и так далее. Ситуация на самом деле очень сложная, потому как практически во всех медучреждениях болеют руководители и заместители руководителей, но продолжают работать на удалёнке», — сказал Деев.

Он рассказал, что в связи с заболеваемостью врачей существует нехватка медперсонала в больницах.

По сообщениям URA.RU, в детском отделении больницы Челябинска развернут дополнительные места для пациентов с COVID-19.

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