В Москве выявлено более 5 тысяч случаев коронавируса за сутки
- АГН «Москва»
«Распределение по субъектам: 1. Москва — 5049, 2. Санкт-Петербург — 647, 3. Московская область — 448», — говорится в сообщении.
Наименьшее число случаев коронавируса — в Ненецком автономном округе, Чечне и Чукотском автономном округе.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы принимают решение по введению ограничений в городе из-за пандемии коронавируса, ориентируясь на ситуацию.
Также главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал рекомендации по ношению масок в кафе и ресторанах.