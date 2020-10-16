В Москве выявлено более 5 тысяч случаев коронавируса за сутки

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В Москве за сутки выявлено более 5 тыс. новых случаев коронавируса, сообщили в оперативном штабе.
В Москве выявлено более 5 тысяч случаев коронавируса за сутки
  • АГН «Москва»

«Распределение по субъектам: 1. Москва — 5049, 2. Санкт-Петербург — 647, 3. Московская область — 448», — говорится в сообщении.

Наименьшее число случаев коронавируса — в Ненецком автономном округе, Чечне и Чукотском автономном округе.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что власти Москвы принимают решение по введению ограничений в городе из-за пандемии коронавируса, ориентируясь на ситуацию.

Также главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников дал рекомендации по ношению масок в кафе и ресторанах.

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