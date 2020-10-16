Собянин прокомментировал ограничения в Москве из-за коронавируса

Власти Москвы принимают решение по введению ограничений в городе из-за пандемии коронавируса, ориентируясь на ситуацию. Об этом в интервью ТАСС заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Для нас важно, чрезвычайно важно различными мерами остановить рост коронавирусной инфекции», — сказал Собянин.

По его словам, «если ничего не делать, завтра придётся принимать более радикальные, более жёсткие, более неприятные меры».

Ранее Собянин пояснил введение системы регистрации номера телефона в ночных заведениях Москвы. Он отметил, что «сами представители этих заведений обратились… понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие».