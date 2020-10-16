В России за сутки от коронавируса вылечились 8485 пациентов

В России за прошедшие сутки от коронавирусной инфекции COVID-19 вылечились ещё 8485 пациентов. Всего за время эпидемии COVID-19 в стране выздоровели 1 056 582 человека.

Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

«За сутки в России полностью выздоровели 8485 человек», — указано в сообщении.

Накануне в стране были выписаны 8392 пациента, вылечившихся от COVID-19.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в России на сегодня развёрнуто 182 тыс. коек. Из них заполнены 162 тыс. коек. По словам министра, ещё 20 тыс. коек — резерв.

Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.