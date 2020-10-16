В России за сутки от коронавируса вылечились 8485 пациентов
- Reuters
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
«За сутки в России полностью выздоровели 8485 человек», — указано в сообщении.
Накануне в стране были выписаны 8392 пациента, вылечившихся от COVID-19.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко сообщил, что в России на сегодня развёрнуто 182 тыс. коек. Из них заполнены 162 тыс. коек. По словам министра, ещё 20 тыс. коек — резерв.
Вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн в беседе с ФАН оценил ситуацию с COVID-19.