Мурашко назвал число развёрнутых в России коек для больных с COVID-19

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Глава российского Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» назвал число развёрнутых в России коек для пациентов с COVID-19.
Мурашко назвал число развёрнутых в России коек для больных с COVID-19
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы РФ

«На максимум мы разворачивали в стране 184 тыс. коек, сегодня развёрнуто 182 тыс. коек. Из них находятся заполненными 162 тыс. коек и 20 тыс. коек — это резерв, который на сегодняшний день может быть использован», — заявил министр.

Он добавил, что «по реанимационным койкам — загружено менее 10%». 

Ранее сообщалось, что в России в течение суток зафиксировали 13 754 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Общее число выявленных случаев за весь период эпидемии в стране достигло 1 354 163.

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.

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