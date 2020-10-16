За сутки в России умерли 232 пациента с коронавирусом
- АГН «Москва»
«Зафиксировано 232 летальных исхода», — говорится в сообщении оперштаба.
Днём ранее в России скончались 286 пациентов с подтверждённым коронавирусом.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в настоящее время на российской территории циркулируют варианты коронавируса из ряда стран Европы и Азии.
При этом она заявила, что в России «нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены из Китая».
Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.