За сутки в России умерли 232 пациента с коронавирусом

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В России в течение суток скончались 232 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19. Общее число летальных случаев достигло 23 723. Об этом информирует оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
За сутки в России умерли 232 пациента с коронавирусом
  • АГН «Москва»

«Зафиксировано 232 летальных исхода», — говорится в сообщении оперштаба.

Днём ранее в России скончались 286 пациентов с подтверждённым коронавирусом.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в настоящее время на российской территории циркулируют варианты коронавируса из ряда стран Европы и Азии.

При этом она заявила, что в России «нет штаммов, которые циркулировали бы и которые были завезены из Китая».

Профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.

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