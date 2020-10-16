Россия экспортировала в страны Европы и ЕАЭС более 1300 аппаратов ИВЛ

Россия экспортировала более 1,3 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в Сербию, Италию, а также в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в Минпромторге.

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«Российские производители осуществляют поставки в рамках прямых контрактов, уже отправлено более 1,3 тыс. аппаратов. Обладателями отечественных аппаратов стали Республика Сербия, Сербская Республика, Италия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Беларусь и другие страны», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости. В июле глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия поставила за рубеж более 600 аппаратов ИВЛ. Россия и США также осуществили взаимные поставки аппаратов ИВЛ для лечения коронавирусной инфекции.