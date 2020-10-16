Россия экспортировала в страны Европы и ЕАЭС более 1300 аппаратов ИВЛ

Короткая ссылка
Россия экспортировала более 1,3 тыс. аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) в Сербию, Италию, а также в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщили в Минпромторге.
Россия экспортировала в страны Европы и ЕАЭС более 1300 аппаратов ИВЛ
  • © РИА Новости

«Российские производители осуществляют поставки в рамках прямых контрактов, уже отправлено более 1,3 тыс. аппаратов. Обладателями отечественных аппаратов стали Республика Сербия, Сербская Республика, Италия, Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Беларусь и другие страны», — приводит сообщение пресс-службы РИА Новости.

В июле глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что Россия поставила за рубеж более 600 аппаратов ИВЛ.

Россия и США также осуществили взаимные поставки аппаратов ИВЛ для лечения коронавирусной инфекции.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить