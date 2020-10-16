Глава Роспотребнадзора рассказала о ситуации с ожирением среди россиян

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала о ситуации с ожирением среди россиян.

Как она отметила в интервью, которое опубликовано на сайте здоровое-питание.рф, почти половина мужчин в России имеют избыточную массу тела.

«В целом по стране избыточная масса тела наблюдается у 47,6% мужчин и 35,6% женщин, ожирение — у 19% и 27,6% мужчин и женщин соответственно», — сказала она.

По её словам, ситуация с лишним весом опасна ростом хронических заболеваний, проблемами с сердечно-сосудистой системой, гипертонией, диабетом.

«Если говорить о регионах, где ожирение наиболее распространено, то в первую десятку входят Орловская, Курганская, Воронежская, Кемеровская, Курская области, Республика Алтай, Брянская область, Алтайский край, Тульская область, Еврейская автономная область», — добавила она.

Ранее генеральный директор Национального медицинского исследовательского центра им. Алмазова Евгений Шляхто рассказал о влиянии ожирения на течение коронавирусной инфекции COVID-19.