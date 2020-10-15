В детском отделении больницы Челябинска развернут дополнительные места для пациентов с COVID-19

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Детское хирургическое отделение урологии в Челябинске переводят из областной больницы №3 в областную детскую клиническую больницу. На его месте развернут дополнительные койки для пациентов с COVID-19.
В детском отделении больницы Челябинска развернут дополнительные места для пациентов с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Мы будем готовы принять пациентов уже в ближайший понедельник. Преимуществами для детей станут раздельные отделения урологии и нефрологии, увеличенный коечный фонд и малоинвазивные операции, благодаря которым пациенты в возрасте до 18 лет будут поправляться намного быстрее», — заявил пресс-секретарь ЧОДКБ Дмитрий Руденок.

В областной больнице №3, в свою очередь, отметили, что два корпуса могут принять до 1,2 тыс. пациентов, причём как здоровых, так и больных коронавирусом.

«Для этого часть отделений перекрыты на блоки со специальными шлюзами. Точное количество вновь образованных коечных мест будет известно 16 октября», — добавили в медучреждении.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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