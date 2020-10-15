В детском отделении больницы Челябинска развернут дополнительные места для пациентов с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
«Мы будем готовы принять пациентов уже в ближайший понедельник. Преимуществами для детей станут раздельные отделения урологии и нефрологии, увеличенный коечный фонд и малоинвазивные операции, благодаря которым пациенты в возрасте до 18 лет будут поправляться намного быстрее», — заявил пресс-секретарь ЧОДКБ Дмитрий Руденок.
В областной больнице №3, в свою очередь, отметили, что два корпуса могут принять до 1,2 тыс. пациентов, причём как здоровых, так и больных коронавирусом.
«Для этого часть отделений перекрыты на блоки со специальными шлюзами. Точное количество вновь образованных коечных мест будет известно 16 октября», — добавили в медучреждении.
Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.