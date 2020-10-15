В Петербурге рассказали, кому полагается бесплатный тест на COVID-19

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Жители Санкт-Петербурга могут бесплатно сдать тест на COVID-19, если у них есть симптомы ОРВИ или коронавирус.
В Петербурге рассказали, кому полагается бесплатный тест на COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на пресс-службу городского комитета здравоохранения.

Исследование доступно по полису ОМС.

Как отметила пресс-секретарь комитета Ольга Рябинина, невозможно просто подозревать у себя COVID-19 — должны быть какие-либо признаки или назначение от врача.

Ранее профессор кафедры вирусологии института имени Белозерского МГУ Алексей Аграновский в беседе с URA.RU оценил иммунитет у вакцинированных от COVID-19.

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