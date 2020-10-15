В Пермском крае рассказали о ситуации с обеспечением ИВЛ в регионе

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В Пермском крае рассказали о ситуации с обеспечением ИВЛ, к концу октября в регионе будет готово 706 аппаратов для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает properm.ru со ссылкой на данные пресс-службы губернатора края.

С начала пандемии поступило 260 новых аппаратов ИВЛ, приобретённых за счёт средств федерального фонда, выделенных на борьбу с коронавирусом.

Всего в медучреждениях Прикамья, перепрофилированных для работы с COVID-19, подключено 505 аппаратов ИВЛ.

Ранее в беседе с газетой «Известия» глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что все заказы на производство аппаратов искусственной вентиляции лёгких в России в 2020 году выполнены.

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