Эксперт прокомментировала ситуацию с назначением лекарств

Короткая ссылка
Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова прокомментировала ситуацию с назначением лекарств.
Эксперт прокомментировала ситуацию с назначением лекарств
  • РИА Новости

«Принимать решение о назначении того или иного препарата будет лечащий врач на основании тяжести заболевания и клинической картины. Если вам не выписывают рецепт на бесплатный препарат, значит, лечащий врач полагает, что он вам не нужен», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметила Гусятникова, согласно условиям обязательного медицинского страхования, препараты назначаются по решению врача, а не по желанию пациента.

Вместе с тем, уточнила она, пациент может направить жалобу на имя главврача лечебного учреждения, в Департамент здравоохранения или в Минздрав. Также можно обратиться в суд.

Бесплатные лекарства выписывают лишь в той поликлинике, к которой прикреплён заболевший.

«Если вы живёте далеко от места прикрепления, врача нужно вызвать из ближайшего к вам медицинского учреждения, в этом случае он и будет выписывать рецепт, если сочтёт, что вы нуждаетесь в бесплатных препаратах», — добавила Гусятникова.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что с начала 2014 года московским пациентам выписали около 100 млн электронных рецептов через сервис «Электронный рецепт», входящий в состав Единой медицинской информационно-аналитической системы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить