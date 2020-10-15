Эксперт прокомментировала ситуацию с назначением лекарств

Старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Полина Гусятникова прокомментировала ситуацию с назначением лекарств.

«Принимать решение о назначении того или иного препарата будет лечащий врач на основании тяжести заболевания и клинической картины. Если вам не выписывают рецепт на бесплатный препарат, значит, лечащий врач полагает, что он вам не нужен», — цитирует эксперта Life.ru.

Как отметила Гусятникова, согласно условиям обязательного медицинского страхования, препараты назначаются по решению врача, а не по желанию пациента.

Вместе с тем, уточнила она, пациент может направить жалобу на имя главврача лечебного учреждения, в Департамент здравоохранения или в Минздрав. Также можно обратиться в суд.

Бесплатные лекарства выписывают лишь в той поликлинике, к которой прикреплён заболевший.

«Если вы живёте далеко от места прикрепления, врача нужно вызвать из ближайшего к вам медицинского учреждения, в этом случае он и будет выписывать рецепт, если сочтёт, что вы нуждаетесь в бесплатных препаратах», — добавила Гусятникова.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что с начала 2014 года московским пациентам выписали около 100 млн электронных рецептов через сервис «Электронный рецепт», входящий в состав Единой медицинской информационно-аналитической системы.