В Совфеде рассказали о работе над определением понятий «самоизоляция» и «социальная дистанция»

Член Совета Федерации Владимир Джабаров рассказал о работе над определением понятий «самоизоляция» и «социальная дистанция», а также о необходимости разработки мер воздействия в рамках закона.

В беседе с Newinform он заявил, что граждане перестали носить маски, не понимая, какая опасность за этим стоит.

«Раз нет такой сознательности, поэтому и решили ввести подобные меры, чтобы люди понимали, что в этом отношении могут быть применены административные меры воздействия», — уточнил Джабаров.

Как отметил сенатор, лечение обходится гораздо дороже.

«Поэтому такая мера должна повысить уровень сознательности населения. Раньше был жёсткий карантин, люди работали удалённо. Сейчас мы не идём на карантинные ограничения, считаем, что они очень сильно бьют по экономике и финансовому положению граждан. Можно обойтись и без этих мер, если люди будут ответственно пользоваться средствами индивидуальной защиты», — сказал он.

На вопрос о том, какие предполагаются меры воздействия, сенатор ответил, что это обсуждается и прорабатывается более детально.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.