Эксперт рассказал, нужно ли проходить обследование перед вакцинацией от COVID-19

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Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, нужно ли проходить обследование перед вакцинацией от COVID-19.
Эксперт рассказал, нужно ли проходить обследование перед вакцинацией от COVID-19
  • РИА Новости

«Если есть какие-то сомнения у россиян относительно того, можно или нельзя вакцинироваться, то они должны проконсультироваться с врачом. Для большинства людей это не нужно, потому что они, как правило, знают своё состояние», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если тяжёлых болезней нет, то можно вакцинироваться.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 13 754 случая коронавируса.

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