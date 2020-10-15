Эксперт рассказал, нужно ли проходить обследование перед вакцинацией от COVID-19

Доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, нужно ли проходить обследование перед вакцинацией от COVID-19.

«Если есть какие-то сомнения у россиян относительно того, можно или нельзя вакцинироваться, то они должны проконсультироваться с врачом. Для большинства людей это не нужно, потому что они, как правило, знают своё состояние», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

По его словам, если тяжёлых болезней нет, то можно вакцинироваться.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 13 754 случая коронавируса.